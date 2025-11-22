В Подмосковье задержали водителя, насмерть сбившего подростка на переходе

«

"После наезда водитель скрылся, однако в кратчайшие сроки был установлен и задержан сотрудниками подмосковной полиции. Им оказался местный житель 1986 года рождения. В отношении него следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Коломна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ", - написала Волк в своем Telegram-канале.