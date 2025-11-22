Рейтинг@Mail.ru
23:44 22.11.2025
В Подмосковье задержали водителя, насмерть сбившего подростка на переходе
2025-11-22T23:44:00+03:00
2025-11-22T23:44:00+03:00
происшествия
коломна
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
hyundai creta
московская область (подмосковье)
происшествия, коломна, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), hyundai creta, московская область (подмосковье)
Происшествия, Коломна, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Hyundai Creta, Московская область (Подмосковье)
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Задержан водитель, который насмерть сбил подростка, переходившего дорогу в подмосковной Коломне, и скрылся, заведено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в подмосковном главке МВД сообщили, что в субботу водитель автомобиля Hyundai сбил несовершеннолетнего, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Коломне. Как отмечали правоохранители, подросток скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.
"После наезда водитель скрылся, однако в кратчайшие сроки был установлен и задержан сотрудниками подмосковной полиции. Им оказался местный житель 1986 года рождения. В отношении него следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Коломна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Кадры ДТП с участием подростка на багги в Тучково - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Подмосковье подросток без прав сбил на багги двух женщин
11 ноября, 21:15
 
ПроисшествияКоломнаИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Hyundai CretaМосковская область (Подмосковье)
 
 
