В Подмосковье задержали водителя, насмерть сбившего подростка на переходе
В Подмосковье задержали водителя, насмерть сбившего подростка на переходе - РИА Новости, 22.11.2025
В Подмосковье задержали водителя, насмерть сбившего подростка на переходе
Задержан водитель, который насмерть сбил подростка, переходившего дорогу в подмосковной Коломне, и скрылся, заведено уголовное дело, сообщила официальный... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T23:44:00+03:00
2025-11-22T23:44:00+03:00
2025-11-22T23:44:00+03:00
происшествия
коломна
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
hyundai creta
московская область (подмосковье)
коломна
московская область (подмосковье)
В Подмосковье задержали водителя, насмерть сбившего подростка на переходе
Задержан скрывшийся водитель, насмерть сбивший на переходе в Коломне подростка