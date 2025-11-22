https://ria.ru/20251122/vsu-2056825096.html
ВСУ продолжают обстрел территории у Энергодара
ВСУ продолжают обстрел территории у Энергодара - РИА Новости, 22.11.2025
ВСУ продолжают обстрел территории у Энергодара
ВСУ продолжают обстрел территории вблизи города Энергодара, на самой Запорожской АЭС все в порядке, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной...
ВСУ продолжают обстрел территории у Энергодара
Яшина: на ЗАЭС все в порядке, но территорию у Энергодара ВСУ еще обстреливают