ВСУ продолжают обстрел территории у Энергодара
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:07 22.11.2025
ВСУ продолжают обстрел территории у Энергодара
ВСУ продолжают обстрел территории у Энергодара - РИА Новости, 22.11.2025
ВСУ продолжают обстрел территории у Энергодара
ВСУ продолжают обстрел территории вблизи города Энергодара, на самой Запорожской АЭС все в порядке, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной... РИА Новости, 22.11.2025
ВСУ продолжают обстрел территории у Энергодара

Яшина: на ЗАЭС все в порядке, но территорию у Энергодара ВСУ еще обстреливают

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. ВСУ продолжают обстрел территории вблизи города Энергодара, на самой Запорожской АЭС все в порядке, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ в субботу нанесли комбинированный удар артиллерией и БПЛА по жилому району города-спутника Запорожской АЭС, ранен мужчина. Инфраструктура и жилой сектор не пострадали.
«
"На Запорожской атомной электростанции все в порядке, но территорию вблизи города ВСУ все еще обстреливают", - сказала Яшина агентству.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Привет Киеву и Европе от Путина: СВО скоро закончится полной победой России
