Белоусов рассказал о бегстве ВСУ в Звановке
Белоусов рассказал о бегстве ВСУ в Звановке - РИА Новости, 22.11.2025
Белоусов рассказал о бегстве ВСУ в Звановке
ВСУ понесли существенные потери и обратились в бегство, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении 88-й отдельной мотострелковой бригады с... РИА Новости, 22.11.2025
Белоусов рассказал о бегстве ВСУ в Звановке
Белоусов: ВСУ понесли большие потери и обратились в бегство в Звановке в ДНР