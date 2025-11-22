Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о бегстве ВСУ в Звановке
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 22.11.2025
Белоусов рассказал о бегстве ВСУ в Звановке
Белоусов рассказал о бегстве ВСУ в Звановке

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ понесли существенные потери и обратились в бегство, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Звановки в ДНР.
"Военнослужащие бригады, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои на Донбассе. В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство", – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.
Глава российского военного ведомства отметил, что мужество и отвага личного состава соединения позволяют успешно выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск.
"Имена воинов, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, всегда будут служить примером безграничной любви к своей родине", – сказал министр обороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонбассАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
