Белоусов рассказал о бегстве ВСУ в Звановке

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ понесли существенные потери и обратились в бегство, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в поздравлении 88-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Звановки в ДНР.

"Военнослужащие бригады, проявляя храбрость и самоотверженность, ведут освободительные бои на Донбассе . В результате профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и обратился в бегство", – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ

Глава российского военного ведомства отметил, что мужество и отвага личного состава соединения позволяют успешно выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск.