Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о попытках ВСУ вырваться из окруженного Димитрова - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 22.11.2025 (обновлено: 14:59 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/vsu-2056798860.html
Пушилин рассказал о попытках ВСУ вырваться из окруженного Димитрова
Пушилин рассказал о попытках ВСУ вырваться из окруженного Димитрова - РИА Новости, 22.11.2025
Пушилин рассказал о попытках ВСУ вырваться из окруженного Димитрова
Украинские войска продолжают попытки вырваться из окруженного Димитрова, но шансов у оставшихся в городе боевиков практически нет, все попытки купируются,... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T14:46:00+03:00
2025-11-22T14:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_bff55d5e6faf2af112eceee2fece9769.jpg
https://ria.ru/20251122/vsu-2056797843.html
димитров
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846369005_268:0:2000:1299_1920x0_80_0_0_fd8f1b7592011438370d028aa1c9041f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
димитров, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, В мире
Пушилин рассказал о попытках ВСУ вырваться из окруженного Димитрова

Пушилин: у ВСУ практически нет шансов вырваться из окруженного Димитрова

© РИА Новости / Сергей Батурин Денис Пушилин
 Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Украинские войска продолжают попытки вырваться из окруженного Димитрова, но шансов у оставшихся в городе боевиков практически нет, все попытки купируются, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Касаемо Димитрова, противник еще предпринимает попытки вырваться из окружения в направлении Родинского, на севере республики была купирована попытка противника прорваться и вырваться из окружения. Но, исходя из действий, может быть и возможностей противника, мы видим, что шансов у оставшихся боевиков вооруженных формирований Украины практически нет", - заявил Пушилин.
В начале недели глава ДНР сообщал о продолжающейся зачистке многоэтажных застроек в Димитрове от ВСУ.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Белоусов рассказал о бегстве ВСУ в Звановке
Вчера, 14:38
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала