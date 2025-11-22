Пушилин рассказал о попытках ВСУ вырваться из окруженного Димитрова

ДОНЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Украинские войска продолжают попытки вырваться из окруженного Димитрова, но шансов у оставшихся в городе боевиков практически нет, все попытки купируются, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.