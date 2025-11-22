https://ria.ru/20251122/vsu-2056783204.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг"
ВСУ за минувшие сутки потеряли до 230 боевиков и три боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2025
ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков и три бронемашины в зоне действий Юга