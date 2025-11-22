Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Юг"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли до 230 боевиков и три боевые бронемашины в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что противник потерял до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия и 13 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.