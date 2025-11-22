https://ria.ru/20251122/vsu-2056782910.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Украинские формирования за минувшие сутки потеряли более 510 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
ВСУ за сутки потеряли до 510 боевиков в зоне действий группировки Центр
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украинские формирования за минувшие сутки потеряли более 510 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке российского ведомства.
Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и одного штурмового полка, добавили в МО.
В Красноармейске
в ДНР
штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ
в микрорайонах Центральный и Горняк
, а также на территории западной промзоны.
Кроме того бойцы группировки ведут зачистку Ровного в ДНР.
"В населенном пункте Димитров
Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 22 здания", - добавили в МО РФ
