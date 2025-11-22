Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украинские формирования за минувшие сутки потеряли более 510 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке российского ведомства.

Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и одного штурмового полка, добавили в МО.

Красноармейске в ДНР штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк , а также на территории западной промзоны.

Кроме того бойцы группировки ведут зачистку Ровного в ДНР.