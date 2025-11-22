Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 22.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 105 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 105 боевиков в зоне действий группировки Север

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 105 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Варачино Сумской области и города Сумы. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Гнилица Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Противник потерял до 105 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы, отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
