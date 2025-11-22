https://ria.ru/20251122/vsu-2056781840.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 105 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. 22.11.2025
