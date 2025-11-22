ВСУ за сутки атаковали шесть округов Белгородской области

Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа подверглись атакам 6 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены, в Борисовском округе село Грузское атаковано 3 беспилотниками, тяжело ранен мужчина. По данным губернатора, в Волоконовском округе с беспилотника сброшено взрывное устройство, по Грайворонскому округу выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 6 беспилотников, пострадал мирный житель.