ВСУ за сутки атаковали шесть округов Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 22.11.2025
ВСУ за сутки атаковали шесть округов Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали шесть округов Белгородской области - РИА Новости, 22.11.2025
ВСУ за сутки атаковали шесть округов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 6 округов Белгородской области 20 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.11.2025
происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки атаковали шесть округов Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали шесть округов Белгородской области 20 беспилотниками

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 6 округов Белгородской области 20 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 21 ноября. Атакам подверглись 15 населенных пунктов, было выпущено 3 боеприпаса и семь дронов сбиты и подавлены над регионом. Погибли два человека, трое, в том числе четырехлетний ребенок, ранены. За отчётный период повреждены 4 частных домовладения, социальный объект и 6 транспортных средств.
"В Шебекинском округе сёла Муром и Новая Таволжанка атакованы 4 беспилотниками, 3 из которых подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на автомобиль погибли супруги. Их четырехлетний сын, находившийся рядом, получил ранения. Ребёнок в стабильно тяжёлом состоянии находится в отделении реанимации", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа подверглись атакам 6 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены, в Борисовском округе село Грузское атаковано 3 беспилотниками, тяжело ранен мужчина. По данным губернатора, в Волоконовском округе с беспилотника сброшено взрывное устройство, по Грайворонскому округу выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 6 беспилотников, пострадал мирный житель.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
