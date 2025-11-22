ВСУ за сутки атаковали шесть округов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 6 округов Белгородской области 20 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 21 ноября. Атакам подверглись 15 населенных пунктов, было выпущено 3 боеприпаса и семь дронов сбиты и подавлены над регионом. Погибли два человека, трое, в том числе четырехлетний ребенок, ранены. За отчётный период повреждены 4 частных домовладения, социальный объект и 6 транспортных средств.
"В Шебекинском округе сёла Муром и Новая Таволжанка атакованы 4 беспилотниками, 3 из которых подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на автомобиль погибли супруги. Их четырехлетний сын, находившийся рядом, получил ранения. Ребёнок в стабильно тяжёлом состоянии находится в отделении реанимации", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа подверглись атакам 6 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены, в Борисовском округе село Грузское атаковано 3 беспилотниками, тяжело ранен мужчина. По данным губернатора, в Волоконовском округе с беспилотника сброшено взрывное устройство, по Грайворонскому округу выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 6 беспилотников, пострадал мирный житель.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
