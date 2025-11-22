Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области - РИА Новости, 22.11.2025
09:45 22.11.2025
ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области
ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области
Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по подстанции в Рыльске Курской области, в результате атаки без подачи электроэнергии остались около трех РИА Новости, 22.11.2025
рыльск, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области

В Рыльске три тысячи жителей остались без света из-за удара ВСУ по подстанции

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Рыльска в Курской области
Последствия обстрела Рыльска в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Рыльска в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по подстанции в Рыльске Курской области, в результате атаки без подачи электроэнергии остались около трех тысяч абонентов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"ВСУ нанесли целенаправленный удар по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске. В результате атаки из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка 3 тысяч абонентов", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Губернатор добавил, что в самое ближайшее время энергетики приступят к восстановительным работам. Ситуация находится на личном контроле Хинштейна.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРыльскКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
