ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области
ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области
ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области
Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по подстанции в Рыльске Курской области, в результате атаки без подачи электроэнергии остались около трех РИА Новости, 22.11.2025
рыльск
курская область
ВСУ нанесли удар по подстанции в Курской области
В Рыльске три тысячи жителей остались без света из-за удара ВСУ по подстанции