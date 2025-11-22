Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по авиабазе ВСУ в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 22.11.2025 (обновлено: 10:39 22.11.2025)
ВС России нанесли удар по авиабазе ВСУ в Сумской области
ВС России нанесли удар по авиабазе ВСУ в Сумской области
Российские войска нанесли удар по авиабазе ВСУ в Лебедине в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 22.11.2025
ВС России нанесли удар по авиабазе ВСУ в Сумской области

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 ноя — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по авиабазе ВСУ в Лебедине в Сумской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Удар по Лебедину: направление — авиабаза. Хотя самолеты там давно не базируются, объект используется как узел запуска БПЛА, как точка корректировки маршрутов беспилотников в глубину России, рядом расположены казармы и учебные подразделения бывшего авиационного профиля. Цель выглядит адресной и операционно значимой", — рассказал он.
Накануне вечером украинские СМИ писали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги.

Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
