Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заподозрили в хищении средств, выделенных США на борьбу со СПИДом - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/vsu-2056743660.html
ВСУ заподозрили в хищении средств, выделенных США на борьбу со СПИДом
ВСУ заподозрили в хищении средств, выделенных США на борьбу со СПИДом - РИА Новости, 22.11.2025
ВСУ заподозрили в хищении средств, выделенных США на борьбу со СПИДом
Украинские военные чиновники и глава одной из неправительственных организаций подозреваются в хищении средств, выделенных США на борьбу со СПИДом на Украине,... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T03:50:00+03:00
2025-11-22T03:50:00+03:00
в мире
дело миндича
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_0:70:1674:1012_1920x0_80_0_0_9be04116210ec686cc02c4eaf4d83eef.jpg
https://ria.ru/20251122/zelenskiy-2056743047.html
https://ria.ru/20251121/skandal-2056616967.html
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053285626.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/77/1556687790_117:0:1557:1080_1920x0_80_0_0_6837662cac90683a3f6303d6458172cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дело миндича, украина
В мире, Дело Миндича, Украина
ВСУ заподозрили в хищении средств, выделенных США на борьбу со СПИДом

Украинских военных заподозрили в хищении средств США на борьбу со СПИДом

© Фото : НАБУСотрудник НАБУ
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : НАБУ
Сотрудник НАБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинские военные чиновники и глава одной из неправительственных организаций подозреваются в хищении средств, выделенных США на борьбу со СПИДом на Украине, выяснило РИА Новости из анализа публичных материалов украинских судов.
По данным следствия, руководитель международной общественной организации "Международный институт проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза" (МОО "МИВСТ") вступил в сговор с представителями командования медицинских сил ВСУ, включая полковника медслужбы, чтобы присвоить средства международной программы PEPFAR (The President's Emergency Plan for AIDS Relief), созданной по инициативе экс-президента США Джорджа Буша-младшего.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Станет покойником": в США рассказали о фатальном ударе по Зеленскому
03:31
Как следует из материалов дела, организация представляла отчеты и счета за проведение тестов на ВИЧ/СПИД, которые должны были финансироваться по линии PEPFAR, однако, как утверждает следствие, эти услуги фактически не оказывались. Таким образом, злоумышленники похитили не менее 6,75 миллиона гривен (около 160 тысяч долларов), предназначенных для медицинской помощи.
В материалах дела указано, что проект реализовывался при участии командования медицинских сил и министерства обороны Украины, поэтому, вероятно, тесты предназначались для военнослужащих.
Ранее, в 2017 году, в рамках сотрудничества министерства обороны Украины и Международного института проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза была запущена программа добровольного тестирования украинских военнослужащих на ВИЧ. В сообщении штаба АТО тогда отмечалось, что в зону боевых действий было бесплатно передано 60 тысяч экспресс-тестов, а обследование проводилось выездными бригадами военных мобильных госпиталей.
РИА Новости также выяснило, что в материалах фигурирует эпизод с попыткой подкупа: директор МИВСТ предложил одному из офицеров ВСУ около 50 тысяч гривен, чтобы сохранить за своей организацией статус исполнителя проекта и обеспечить доступ к новым траншам международной помощи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Разорвавшаяся бомба". В США высказались о последствиях скандала на Украине
Вчера, 15:34
Тем не менее, расследование продолжается. По состоянию на июль 2025 года телефоны руководителя организации оставались под арестом - эксперты пытались получить доступ к зашифрованным данным мессенджеров.
Согласно отчету управления генерального инспектора USAID, с 2007 по 2022 год американские агентства получили более 320 миллионов долларов по линии программы PEPFAR для Украины. После начала конфликта США продолжили финансировать ключевые инициативы, включая проекты HealthLink и Community Action for HIV Control, на общую сумму более 66 миллионов долларов, выяснило РИА Новости.
Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
На западе Украины задержали полицейского, укравшего 400 тысяч долларов
6 ноября, 19:59
 
В миреДело МиндичаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала