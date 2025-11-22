ВСУ заподозрили в хищении средств, выделенных США на борьбу со СПИДом

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Украинские военные чиновники и глава одной из неправительственных организаций подозреваются в хищении средств, выделенных США на борьбу со СПИДом на Украине, выяснило РИА Новости из анализа публичных материалов украинских судов.

По данным следствия, руководитель международной общественной организации "Международный институт проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза" (МОО "МИВСТ") вступил в сговор с представителями командования медицинских сил ВСУ, включая полковника медслужбы, чтобы присвоить средства международной программы PEPFAR (The President's Emergency Plan for AIDS Relief), созданной по инициативе экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

Как следует из материалов дела, организация представляла отчеты и счета за проведение тестов на ВИЧ/СПИД, которые должны были финансироваться по линии PEPFAR, однако, как утверждает следствие, эти услуги фактически не оказывались. Таким образом, злоумышленники похитили не менее 6,75 миллиона гривен (около 160 тысяч долларов), предназначенных для медицинской помощи.

В материалах дела указано, что проект реализовывался при участии командования медицинских сил и министерства обороны Украины, поэтому, вероятно, тесты предназначались для военнослужащих.

Ранее, в 2017 году, в рамках сотрудничества министерства обороны Украины и Международного института проблем ВИЧ/СПИДа и туберкулеза была запущена программа добровольного тестирования украинских военнослужащих на ВИЧ. В сообщении штаба АТО тогда отмечалось, что в зону боевых действий было бесплатно передано 60 тысяч экспресс-тестов, а обследование проводилось выездными бригадами военных мобильных госпиталей.

РИА Новости также выяснило, что в материалах фигурирует эпизод с попыткой подкупа: директор МИВСТ предложил одному из офицеров ВСУ около 50 тысяч гривен, чтобы сохранить за своей организацией статус исполнителя проекта и обеспечить доступ к новым траншам международной помощи.

Тем не менее, расследование продолжается. По состоянию на июль 2025 года телефоны руководителя организации оставались под арестом - эксперты пытались получить доступ к зашифрованным данным мессенджеров.