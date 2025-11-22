https://ria.ru/20251122/vs-2056737945.html
ВС России преодолевают линию обороны Красноармейска и Димитрова
ВС России преодолевают линию обороны Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 22.11.2025
ВС России преодолевают линию обороны Красноармейска и Димитрова
ВСУ готовили линию обороны Красноармейска и Димитрова с 2014 года, однако Вооруженные силы России планомерно преодолевает линию обороны украинских войск для...
специальная военная операция на украине
безопасность
димитров
красноармейск
россия
вооруженные силы украины
димитров
красноармейск
россия
ВС России преодолевают линию обороны Красноармейска и Димитрова
Российские военные преодолевают линию обороны ВСУ Красноармейска и Димитрова
ДНР, 22 ноя - РИА Новости. ВСУ готовили линию обороны Красноармейска и Димитрова с 2014 года, однако Вооруженные силы России планомерно преодолевает линию обороны украинских войск для выполнения новых боевых задач, рассказал РИА Новости командир батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в составе группировки войск "Центр".
"Противник успел подготовить оборонительную линию - с 2014-го они здесь укреплялись. Мы наткнулись на их инженерные сооружения: противотанковые рвы, "зубы драконов", колючая проволока. Сейчас для нас это одна из сложностей. Однако с начала СВО перед нами уже не раз ставились задачи преодолеть фортификационные сооружения. Мы планомерно и методично создаем проходы для выполнения дальнейших задач. Как только прорвем эту линию обороны, дальше фронт начнет двигаться день за днем", - сообщил РИА Новости военный.
Красноармейск и Димитров
составляют одну городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ
в Донбассе
: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку
. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово
.
К концу октября группировка "Центр" завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска
и Димитрова. Российская сторона призывает противника сдаваться.