ВС России преодолевают линию обороны Красноармейска и Димитрова

"Противник успел подготовить оборонительную линию - с 2014-го они здесь укреплялись. Мы наткнулись на их инженерные сооружения: противотанковые рвы, "зубы драконов", колючая проволока. Сейчас для нас это одна из сложностей. Однако с начала СВО перед нами уже не раз ставились задачи преодолеть фортификационные сооружения. Мы планомерно и методично создаем проходы для выполнения дальнейших задач. Как только прорвем эту линию обороны, дальше фронт начнет двигаться день за днем", - сообщил РИА Новости военный.