Как 80-летний мужчина в одиночку возрождает родную Смоленщину

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Ему восемьдесят. Он мог бы спокойно доживать век в благоустроенном доме под Москвой, окруженный детьми, внуками и правнуками. Но Леонид Столяров каждый день просыпается в деревне, где нет ни одного соседа. Зато есть пруд, который он выкопал сам. Часовня, которую построил своими руками. И мечта — вернуть жизнь туда, где когда-то она кипела и звучал детский смех. Что движет человеком, который в свои годы готов в одиночку поднимать малую родину?

Новый тренд — из мегаполиса в глушь

Цифры Росстата за 2023 год говорят сами за себя: из 146 миллионов россиян больше 109 миллионов живут в городах, и только около 37 миллионов — в сельской местности. В последнее время тенденция меняется — все больше людей покидают мегаполисы ради деревенской жизни. Кто-то устал от бешеного ритма, кто-то открыл для себя удаленную работу, кто-то мечтает о собственном хозяйстве. А кто-то, как герой этой истории, просто не может жить без родной земли.

Мальчик, который сажал елку

Родился Леонид Михайлович Столяров в смоленской глубинке — деревне Водотока Хиславичского района. Детство провел среди лесов и полей, а потом уехал в столицу учиться строительному делу. Пятьдесят с лишним лет работал в Москве, завел семью, построил дом в Красногорске. Дети и внуки под боком. Магазины, больницы, аптеки — все в шаговой доступности.

"Душа у меня была здесь. <...> Здесь предки мои лежат. Я 12 лет назад приехал сюда и ахнул. Все поросло лесом. Не просто бурьяном, а деревьями. 25 дворов как будто испарились", — объясняет Столяров корреспондентам "Комсомольской правды".

"Вот эту елку я сажал, когда мне было десять", — показывает Леонид Михайлович на дерево у дома. Бабушка, которая его растила, родила десятерых — не всех удалось вырастить в те голодные годы. Мужчина понял: бросить это место он не сможет.

Поселок, который не построили

Идея была грандиозная. Вместе с приятелем, крупным застройщиком из Красногорска, Столяров разработал план — построить здесь современный поселок на 60 домов. Финансы имелись, желание тоже. Землю можно было выкупить по разумной цене.

"Работа здесь тоже, я думаю, нашлась бы. Земли много. Но товарищ мой умер", — грустно вздыхает Леонид Михайлович. Столяров остался наедине с чертежами и планами. Вернуться в Подмосковье? Забыть о проекте?

Он выбрал третий путь — остался и начал действовать в одиночку.

Один против забвения

В свои восемьдесят Леонид Михайлович по-прежнему за рулем. Управляет небольшой компанией, которая занимается коммунальной техникой. Копает грядки, закатывает банки на зиму, мастерит что-то по хозяйству. А между делом возрождает деревню.

Что он успел за 12 лет? Расчистил территорию от деревьев — пригнал свою технику. Оформил землю. Поставил памятный крест с именами погибших на войне односельчан. Пробурил скважину для воды. Насыпал плотину, вырыл пруд четырех метров глубиной, запустил туда рыбу: карасей, линей, щук.

Потом, видя, что люди начали приезжать к водоему, смастерил деревянный плот-пароход. Назвал символично — "Надежда". Гости теперь могут порыбачить или покататься вокруг островка с ивами. Рядом — освященная купель с ключевой водой.

Два года назад построил часовню. Освятили ее в честь Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия" — в переводе "Путеводительница". Каждое утро приходит туда молиться.

Жители без прописки

Формально Столяров живет один. Фактически — в окружении целой экосистемы. Весной в часовню прилетели ласточки — свили гнездо. Хозяин собирался менять дверь, да рука не поднялась выгонять квартирантов. Решил подождать до осени.

Муравьи построили на участке огромный дом из веток и хвои. Обычно дачники воюют с ними нещадно — кипятком, химией. А Леонид Михайлович поставил вокруг муравейника ограду и соорудил навес от непогоды.

На рассвете к крыльцу подходят косули — срабатывает датчик освещения. Лисы, зайцы, лоси — постоянные гости. Енотовидные собаки забегают. Летом небо над деревней полнится белыми цаплями и аистами. Осенью аисты кружат над домом долго — прощаются до весны.

Двести лет истории в руинах

Главная цель Столярова — поднять из праха Покровский храм в Череповце. Два километра от Водотоки, и какая история! Круглый храм-ротонду высотой 30 метров строили больше 10 лет — с 1810 по 1822-й. Предположительно, автором проекта был знаменитый Матвей Казаков.

Помещик Малышев потратил на стройку 300 тысяч рублей — сумма фантастическая по тем временам. На эти деньги можно было купить шесть деревень со всеми крепостными или два шикарных особняка в центре Санкт-Петербурга. Во время Великой Отечественной храм пострадал от артобстрела, а после местные жители растащили кирпичи на сараи и печи.

Когда Столяров с группой энтузиастов начали разбирать завалы, вывезли больше 500 кубов мусора. Нашли обломки лепнины, кусочки фресок, фрагменты огромной люстры, картечь наполеоновских времен, пряжку с ремня красноармейца.

© Фото : Виталий Ковальчук Лепнина на фасаде © Фото : Виталий Ковальчук Лепнина на фасаде

Проектная документация готова. Осталось только собрать средства — смету пока не составляли, но суммы потребуются серьезные.

Парадокс, но службы у разрушенного храма идут еженедельно. Верующие привезли бытовку, батюшка из райцентра ее обустроил. Теперь здесь венчают, крестят, причащают.

Пустая деревня, полная надежды

Областные власти помогают чем могут — свет провели в Водотоку, дорогу отсыпали.