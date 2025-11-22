https://ria.ru/20251122/volodin-2056771420.html
Володин запустил опрос по теме использования питбайков детьми
Володин запустил опрос по теме использования питбайков детьми - РИА Новости, 22.11.2025
Володин запустил опрос по теме использования питбайков детьми
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос о предложении МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T10:40:00+03:00
2025-11-22T10:40:00+03:00
2025-11-22T10:40:00+03:00
вячеслав володин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
госдума рф
вячеслав володин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф
Вячеслав Володин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Госдума РФ
Володин запустил опрос по теме использования питбайков детьми
Володин запустил опрос о введении ответственности за езду детей на питбайках
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max
запустил опрос о предложении МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми, вплоть до конфискации.
Он уточнил, что питбайк - это небольшой мопед на бензиновом двигателе, который предназначен для занятий мотоциклетным спортом, где практикуется езда по бездорожью. Володин
подчеркнул, что питбайк - это не транспортное средство, а спортинвентарь.
"Поступают обращения по вопросу использования питбайков детьми. Отсутствие ограничений на покупку и пользование, невысокая стоимость делают подобную мототехнику все более привлекательной среди детей. МВД России
предложило ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми, вплоть до конфискации", - написал Володин.
Он отметил, что за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 659 ДТП, в которых несовершеннолетние находились за рулем питбайка. По его словам, есть пострадавшие и погибшие, в том числе среди пешеходов.
"Выезд на нем (питбайке - ред.) на автомагистрали, особенно под управлением ребенка, несет в себе опасность для всех. Мы должны сделать все, чтобы защитить детей и участников дорожного процесса", - подчеркнул председатель палаты парламента.
В настоящий момент подавляющее большинство участников опроса поддерживает данное предложение. Варианты ответа "не поддерживаю" и "все равно" идут на втором и третьем месте соответственно.