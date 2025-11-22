Володин запустил опрос по теме использования питбайков детьми

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос о предложении МВД РФ ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми, вплоть до конфискации.

Он уточнил, что питбайк - это небольшой мопед на бензиновом двигателе, который предназначен для занятий мотоциклетным спортом, где практикуется езда по бездорожью. Володин подчеркнул, что питбайк - это не транспортное средство, а спортинвентарь.

"Поступают обращения по вопросу использования питбайков детьми. Отсутствие ограничений на покупку и пользование, невысокая стоимость делают подобную мототехнику все более привлекательной среди детей. МВД России предложило ввести серьезную ответственность за использование питбайков детьми, вплоть до конфискации", - написал Володин.

Он отметил, что за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 659 ДТП, в которых несовершеннолетние находились за рулем питбайка. По его словам, есть пострадавшие и погибшие, в том числе среди пешеходов.

"Выезд на нем (питбайке - ред.) на автомагистрали, особенно под управлением ребенка, несет в себе опасность для всех. Мы должны сделать все, чтобы защитить детей и участников дорожного процесса", - подчеркнул председатель палаты парламента.