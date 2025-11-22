Рейтинг@Mail.ru
В Алтайском крае водитель сбил трех пешеходов и скрылся
09:54 22.11.2025
В Алтайском крае водитель сбил трех пешеходов и скрылся
В Алтайском крае водитель сбил трех пешеходов и скрылся - РИА Новости, 22.11.2025
В Алтайском крае водитель сбил трех пешеходов и скрылся
Водитель сбил трёх пешеходов в Алтайском крае и скрылся, один из пострадавших скончался, автомобилиста задержали, сообщили в главке МВД по региону. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T09:54:00+03:00
2025-11-22T09:54:00+03:00
В Алтайском крае водитель сбил трех пешеходов и скрылся

Водитель сбил трех пешеходов в Алтайском крае и скрылся, один человек погиб

БАРНАУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Водитель сбил трёх пешеходов в Алтайском крае и скрылся, один из пострадавших скончался, автомобилиста задержали, сообщили в главке МВД по региону.
"22 ноября водитель, управляя автомобилем Мерседес, допустил наезд на трех пешеходов в городе Славгороде, с места ДТП скрылся. В результате ДТП один пешеход скончался, двое в тяжёлом состоянии госпитализированы", - говорится в сообщении.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Рязани водитель насмерть сбил ребенка на тротуаре
2 ноября, 19:12
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
"Водитель… задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователем МО МВД России "Славгородский" готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечают в СУСК.
Отмечается, что водитель - мужчина 1995 года рождения. Его машина обнаружена в одном из городских дворов. Проводятся исследования на наличие в крови потенциального виновника ДТП алкоголя, наркотических и иных запрещенных веществ.
"Водитель за 2024-2025 годы был 3 раза привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 12.29 КоАП РФ "Превышение установленной скорости движения транспортного средства", - подчеркнули в ведомстве.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Сбитый иномаркой в Ленинградской области подросток на питбайке умер
8 ноября, 15:28
 
