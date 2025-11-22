В Алтайском крае водитель сбил трех пешеходов и скрылся

БАРНАУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Водитель сбил трёх пешеходов в Алтайском крае и скрылся, один из пострадавших скончался, автомобилиста задержали, сообщили в главке МВД по региону.

"22 ноября водитель, управляя автомобилем Мерседес, допустил наезд на трех пешеходов в городе Славгороде , с места ДТП скрылся. В результате ДТП один пешеход скончался, двое в тяжёлом состоянии госпитализированы", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Водитель… задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователем МО МВД России "Славгородский" готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечают в СУСК.

Отмечается, что водитель - мужчина 1995 года рождения. Его машина обнаружена в одном из городских дворов. Проводятся исследования на наличие в крови потенциального виновника ДТП алкоголя, наркотических и иных запрещенных веществ.