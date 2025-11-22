Рейтинг@Mail.ru
Егоров рассказал о возможном визите президента Гвинеи-Бисау в Россию
09:23 22.11.2025 (обновлено: 09:27 22.11.2025)
Егоров рассказал о возможном визите президента Гвинеи-Бисау в Россию
Егоров рассказал о возможном визите президента Гвинеи-Бисау в Россию - РИА Новости, 22.11.2025
Егоров рассказал о возможном визите президента Гвинеи-Бисау в Россию
Новый визит президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в Россию вполне вероятен в случае его переизбрания на предстоящих выборах, сказал в интервью РИА... РИА Новости, 22.11.2025
в мире
гвинея-бисау
россия
умаро сиссоко эмбало
александр егоров
гвинея-бисау
россия
в мире, гвинея-бисау, россия, умаро сиссоко эмбало, александр егоров
В мире, Гвинея-Бисау, Россия, Умаро Сиссоко Эмбало, Александр Егоров
Егоров рассказал о возможном визите президента Гвинеи-Бисау в Россию

Егоров: визит президента Гвинеи-Бисау в Россию возможен после его переизбрания

© Фото : МИД РФПосол РФ в Гвинее-Бисау Александр Егоров
Посол РФ в Гвинее-Бисау Александр Егоров - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : МИД РФ
Посол РФ в Гвинее-Бисау Александр Егоров. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Новый визит президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в Россию вполне вероятен в случае его переизбрания на предстоящих выборах, сказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.
Собеседник агентства напомнил, что за время у власти глава посетил Россию пять раз. Последний визит состоялся в мае, когда Сиссоку Эмбало присоединился к празднованию юбилея Победы.
"В связи с этим перспектива того, что в случае переизбрания он вновь посетит нашу страну, представляется вполне вероятной", - полагает посол.
Всеобщие выборы ожидаются в Гвинее-Бисау 23 ноября.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Ахмат Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Одну из улиц столицы Гвинеи-Бисау могут назвать в честь Ахмата Кадырова
В миреГвинея-БисауРоссияУмаро Сиссоко ЭмбалоАлександр Егоров
 
 
