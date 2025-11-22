Егоров рассказал о возможном визите президента Гвинеи-Бисау в Россию

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Новый визит президента Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало в Россию вполне вероятен в случае его переизбрания на предстоящих выборах, сказал в интервью РИА Новости посол РФ в стране Александр Егоров.