Вэнс рассказал, каким должен быть план урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Любой план украинского урегулирования должен быть приемлемым для России и Киева, обеспечивать устойчивое завершение конфликта, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Вэнс добавил, что такой план также должен максимально увеличить шансы на то, что конфликт не возобновится вновь.