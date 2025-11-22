https://ria.ru/20251122/vengrija-2056754188.html
В Венгрии недовольны атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявил посол
В Венгрии недовольны атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявил посол
Станиславов: Венгрия недовольна атаками ВСУ на нефтепровод «Дружба»
БУДАПЕШТ, 22 ноя - РИА Новости. В Венгрии недовольны атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба", власти считают их недопустимыми, а сознательное население разделяет эту точку зрения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
"Из того, что мы видим в публичном пространстве, можно сделать вывод о недовольстве Венгрии
ударами ВСУ
по нефтепроводу "Дружба". А как может быть иначе, когда страна, к слову, претендующая на членство в ЕС
, которая к тому же получает от своих венгерских соседей электроэнергию, совершает столь безрассудные преступления, намеренно угрожая энергетической безопасности целого ряда стран Восточной Европы", - сказал Станиславов.
Посол отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
и глава МИД Петер Сийярто
"четко и предельно ясно обозначили позицию венгерских властей на атаки ВСУ на нефтепровод, назвав их неприемлемыми и недопустимыми", а Сийярто приравнял их "к атакам на национальный суверенитет".
"На мой взгляд, венгерское общество, по крайней мере, та его часть, которая беспокоится как о безопасности своей страны, в том числе энергетической, так и об устойчивости ее экономики, будет солидарна со своим правительством", - добавил Станиславов.
В августе Словакия
и Венгрия на несколько дней прекращали получать нефть из России
по нетфепроводу "Дружба" после атаки ВСУ на этот объект. Впоследствии Будапешт
запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, ответственному за атаки на нефтепровод "Дружба".