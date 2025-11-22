В Венгрии недовольны атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявил посол

БУДАПЕШТ, 22 ноя - РИА Новости. В Венгрии недовольны атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба", власти считают их недопустимыми, а сознательное население разделяет эту точку зрения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.

"На мой взгляд, венгерское общество, по крайней мере, та его часть, которая беспокоится как о безопасности своей страны, в том числе энергетической, так и об устойчивости ее экономики, будет солидарна со своим правительством", - добавил Станиславов.