Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии недовольны атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявил посол - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/vengrija-2056754188.html
В Венгрии недовольны атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявил посол
В Венгрии недовольны атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявил посол - РИА Новости, 22.11.2025
В Венгрии недовольны атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявил посол
В Венгрии недовольны атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба", власти считают их недопустимыми, а сознательное население разделяет эту точку зрения, заявил в... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T07:24:00+03:00
2025-11-22T07:24:00+03:00
в мире
венгрия
россия
словакия
петер сийярто
виктор орбан
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043214783_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_4326299d901d47861318a643765ae9ae.jpg
https://ria.ru/20251119/chekhiya-2055880371.html
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055539024.html
венгрия
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043214783_301:0:2656:1766_1920x0_80_0_0_66b52336abd03204cf77ce9d54ad9213.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, словакия, петер сийярто, виктор орбан, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Венгрия, Россия, Словакия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
В Венгрии недовольны атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба", заявил посол

Станиславов: Венгрия недовольна атаками ВСУ на нефтепровод «Дружба»

© AP Photo / BELA SZANDELSZKYПриемная площадка нефтепровода "Дружба"
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / BELA SZANDELSZKY
Приемная площадка нефтепровода "Дружба" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 22 ноя - РИА Новости. В Венгрии недовольны атаками ВСУ на нефтепровод "Дружба", власти считают их недопустимыми, а сознательное население разделяет эту точку зрения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
"Из того, что мы видим в публичном пространстве, можно сделать вывод о недовольстве Венгрии ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба". А как может быть иначе, когда страна, к слову, претендующая на членство в ЕС, которая к тому же получает от своих венгерских соседей электроэнергию, совершает столь безрассудные преступления, намеренно угрожая энергетической безопасности целого ряда стран Восточной Европы", - сказал Станиславов.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Чехии могут оживить "Дружбу", пишут СМИ
19 ноября, 02:06
Посол отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД Петер Сийярто "четко и предельно ясно обозначили позицию венгерских властей на атаки ВСУ на нефтепровод, назвав их неприемлемыми и недопустимыми", а Сийярто приравнял их "к атакам на национальный суверенитет".
"На мой взгляд, венгерское общество, по крайней мере, та его часть, которая беспокоится как о безопасности своей страны, в том числе энергетической, так и об устойчивости ее экономики, будет солидарна со своим правительством", - добавил Станиславов.
В августе Словакия и Венгрия на несколько дней прекращали получать нефть из России по нетфепроводу "Дружба" после атаки ВСУ на этот объект. Впоследствии Будапешт запретил въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди, ответственному за атаки на нефтепровод "Дружба".
Предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Сийярто пригрозил Зеленскому за слова о поставках российской нефти
17 ноября, 17:50
 
В миреВенгрияРоссияСловакияПетер СийяртоВиктор ОрбанВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала