Венгрия поддержала план США по Украине - РИА Новости, 22.11.2025
07:08 22.11.2025
Венгрия поддержала план США по Украине
Венгрия поддержала план США по Украине - РИА Новости, 22.11.2025
Венгрия поддержала план США по Украине
Венгрия считает план США по Украине заслуживающим доверия предложением, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T07:08:00+03:00
2025-11-22T07:08:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
евросоюз
россия
сша
украина
2025
в мире, россия, сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз
Венгрия поддержала план США по Украине

Глава МИД Венгрии Бока назвал план США по Украине заслуживающим доверия

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Венгрия считает план США по Украине заслуживающим доверия предложением, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
"Мы очень поддерживаем это предложение, мы считаем, что это единственная заслуживающая доверия альтернатива на столе переговоров", - заявил Бока в интервью американской газете Washington Post.
В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
