Венгрия остается голосом разума в Европе, заявил Дмитриев

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Венгрия остается голосом разума и мира в Европе.