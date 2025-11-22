Венгрия с начала года получила более шести миллиардов кубов газа из России

БУДАПЕШТ, 22 ноя - РИА Новости. Венгрия с начала 2025 года получила более шести миллиардов кубометров газа из РФ, к концу года ожидается обновление прошлогоднего рекорда, который составил 8,6 миллиардов кубометров, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.