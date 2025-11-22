Рейтинг@Mail.ru
02:23 22.11.2025
Венгрия с начала года получила более шести миллиардов кубов газа из России
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Венгрия с начала года получила более шести миллиардов кубов газа из России

Посол Станиславов: Венгрия получила более шести миллиардов кубов газа из России

БУДАПЕШТ, 22 ноя - РИА Новости. Венгрия с начала 2025 года получила более шести миллиардов кубометров газа из РФ, к концу года ожидается обновление прошлогоднего рекорда, который составил 8,6 миллиардов кубометров, заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
"С начала этого года в Венгрию по "Турецкому потоку" поступило более 6 миллиардов кубометров российского природного газа, ожидаем, что по итогам года мы увидим обновление прошлогодних рекордных показателей - 8,6 миллиардов", - сказал РИА Новости Станиславов.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
9 ноября, 07:38
9 ноября, 07:38
Посол подчеркнул, что Россия "из года в год подтверждает свой статус надежного партнера по всем направлениям сотрудничества, включая, конечно, сферу энергетики".
"На примере российско-венгерского взаимодействия это видно особенно четко - не было ни одного повода упрекнуть нашу страну в обратном", - отметил дипломат.
Сийярто заявил о рекордных поставках российского газа в Венгрию
15 октября, 20:03
15 октября, 20:03
 
