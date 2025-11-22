На ВДНХ расскажут историю столичного газового хозяйства

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Историю столичного газового хозяйства расскажут на ВДНХ в субботу и воскресенье в рамках мероприятий, посвященных 160-летию столичной газовой службы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Историю столичного газового хозяйства расскажут на ВДНХ... 22 и 23 ноября в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдут мероприятия, посвященные 160-летию столичной газовой службы. Гостей ждут интерактивные программы, игры, лекции, творческие станции и викторины, подготовленные работниками АО "Мосгаз", - говорится в сообщении.