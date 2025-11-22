https://ria.ru/20251122/vdnh-2056786705.html
На ВДНХ расскажут историю столичного газового хозяйства
Историю столичного газового хозяйства расскажут на ВДНХ в субботу и воскресенье в рамках мероприятий, посвященных 160-летию столичной газовой службы, сообщается РИА Новости, 22.11.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
москва
москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз
Историю столичного газового хозяйства расскажут на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Историю столичного газового хозяйства расскажут на ВДНХ в субботу и воскресенье в рамках мероприятий, посвященных 160-летию столичной газовой службы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Историю столичного газового хозяйства расскажут на ВДНХ... 22 и 23 ноября в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдут мероприятия, посвященные 160-летию столичной газовой службы. Гостей ждут интерактивные программы, игры, лекции, творческие станции и викторины, подготовленные работниками АО "Мосгаз", - говорится в сообщении.
Гости познакомятся с работой АО "Мосгаз" и узнают о профессиях, которые ежедневно обеспечивают бесперебойное газоснабжение столицы.