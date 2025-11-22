В Узбекистане в ДТП с грузовиком погибли пять человек

ТАШКЕНТ, 22 ноя – РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Джизакской области Узбекистана, сообщает пресс-служба областного управления дорожным движением (УБДД).

По данным пресс-службы, минувшей ночью на 989-м километре автомагистрали М-39 "Ташкент-Термез" на территории Джизакской области легковой автомобиль Chevrole t Lacetti столкнулся с грузовиком Isuzu, который выезжал с автозаправочной станции с нарушением правил дорожного движения. В результате столкновения легковушка загорелась.

"В результате данного ДТП водитель автомобиля Lacetti и четверо пассажиров получили различные телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале УБДД.