Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане в ДТП с грузовиком погибли пять человек - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 22.11.2025 (обновлено: 12:24 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/uzbekistan-2056780073.html
В Узбекистане в ДТП с грузовиком погибли пять человек
В Узбекистане в ДТП с грузовиком погибли пять человек - РИА Новости, 22.11.2025
В Узбекистане в ДТП с грузовиком погибли пять человек
Пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Джизакской области Узбекистана, сообщает пресс-служба областного управления... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T12:14:00+03:00
2025-11-22T12:24:00+03:00
происшествия
узбекистан
chevrolet
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056780767_0:0:1209:680_1920x0_80_0_0_73d21e5b86c64fe6e244a819d36477f7.jpg
https://ria.ru/20251122/muzhchina-2056774165.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056780767_0:0:907:680_1920x0_80_0_0_862e2cfd1715a1808aba2c027efc188c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, узбекистан, chevrolet
Происшествия, Узбекистан, Chevrolet
В Узбекистане в ДТП с грузовиком погибли пять человек

В Узбекистане при столкновении грузовика и легковушки погибли пять человек

© Фото : пресс-служба Джизакского областного УВДНа месте ДТП в Джизакской области Узбекистана. 22 нября 2025
На месте ДТП в Джизакской области Узбекистана. 22 нября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : пресс-служба Джизакского областного УВД
На месте ДТП в Джизакской области Узбекистана. 22 нября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 22 ноя – РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Джизакской области Узбекистана, сообщает пресс-служба областного управления дорожным движением (УБДД).
По данным пресс-службы, минувшей ночью на 989-м километре автомагистрали М-39 "Ташкент-Термез" на территории Джизакской области легковой автомобиль Chevrolet Lacetti столкнулся с грузовиком Isuzu, который выезжал с автозаправочной станции с нарушением правил дорожного движения. В результате столкновения легковушка загорелась.
"В результате данного ДТП водитель автомобиля Lacetti и четверо пассажиров получили различные телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале УБДД.
По факту аварии следственным управлением при УВД Джизакской области возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех причин ДТП, добавили в пресс-службе.
На месте ДТП в Саратовской области. 22 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В ДТП в Саратовской области погиб мужчина
Вчера, 11:06
 
ПроисшествияУзбекистанChevrolet
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала