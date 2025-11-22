https://ria.ru/20251122/uzbekistan-2056780073.html
В Узбекистане в ДТП с грузовиком погибли пять человек
В Узбекистане в ДТП с грузовиком погибли пять человек - РИА Новости, 22.11.2025
В Узбекистане в ДТП с грузовиком погибли пять человек
Пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Джизакской области Узбекистана, сообщает пресс-служба областного управления... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T12:14:00+03:00
2025-11-22T12:14:00+03:00
2025-11-22T12:24:00+03:00
происшествия
узбекистан
chevrolet
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056780767_0:0:1209:680_1920x0_80_0_0_73d21e5b86c64fe6e244a819d36477f7.jpg
https://ria.ru/20251122/muzhchina-2056774165.html
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056780767_0:0:907:680_1920x0_80_0_0_862e2cfd1715a1808aba2c027efc188c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, узбекистан, chevrolet
Происшествия, Узбекистан, Chevrolet
В Узбекистане в ДТП с грузовиком погибли пять человек
В Узбекистане при столкновении грузовика и легковушки погибли пять человек
ТАШКЕНТ, 22 ноя – РИА Новости. Пять человек погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Джизакской области Узбекистана, сообщает пресс-служба областного управления дорожным движением (УБДД).
По данным пресс-службы, минувшей ночью на 989-м километре автомагистрали М-39 "Ташкент-Термез" на территории Джизакской области легковой автомобиль Chevrole
t Lacetti столкнулся с грузовиком Isuzu, который выезжал с автозаправочной станции с нарушением правил дорожного движения. В результате столкновения легковушка загорелась.
"В результате данного ДТП водитель автомобиля Lacetti и четверо пассажиров получили различные телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале УБДД.
По факту аварии следственным управлением при УВД Джизакской области возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц". В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех причин ДТП, добавили в пресс-службе.