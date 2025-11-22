Рейтинг@Mail.ru
На Украине есть силы, которые хотят отставки Зеленского, заявил Азаров - РИА Новости, 22.11.2025
22:00 22.11.2025 (обновлено: 23:09 22.11.2025)
На Украине есть силы, которые хотят отставки Зеленского, заявил Азаров
На Украине есть силы, которые хотят отставки Зеленского, заявил Азаров - РИА Новости, 22.11.2025
На Украине есть силы, которые хотят отставки Зеленского, заявил Азаров
Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что на Украине есть силы, которые хотят отставки Владимира Зеленского. РИА Новости, 22.11.2025
На Украине есть силы, которые хотят отставки Зеленского, заявил Азаров

Азаров: на Украине есть силы, которые хотят отставки Зеленского

© РИА Новости / Сергей ТышковецПремьер-министр Украины Николай Азаров
Премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Сергей Тышковец
Премьер-министр Украины Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что на Украине есть силы, которые хотят отставки Владимира Зеленского.
В эфире белорусского телеканала ОНТ Азаров прокомментировал возможность социального взрыва и протестов на Украине на фоне разгорающегося крупного коррупционного скандала. По его словам, в Верховной раде Украины зарегистрировано постановление об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова с поста и требование отправить в отставку главу офиса Зеленского Андрея Ермака.
"У меня сомнений нет, что эти постановления будут проголосованы, только вопрос когда. И Зеленский окажется в таком положении… Если он не отправит Ермака в отставку, значит, он покровительствует всем коррупционным деяниям. Если отправит, значит, подтвердит, что он знает о коррупционных деяниях. Так что у него положение безвыходное", - продолжил Азаров.
Азаров считает, что в стране есть определенные политические силы, "которые заинтересованы в отставке Зеленского". Он, в частности, отметил, что ниточки клубка коррупционного скандала уже привели к Зеленскому, потому что "на оперативных записях, произведенных Национальным антикоррупционным бюро, есть моменты, когда Миндич общается с Зеленским". "Более того, в подозрении - это аналог предъявления обвинения в Украине - Миндичу, которое обнародовано, есть два упоминания Зеленского и ссылки на то, что Миндич, пользуясь своим дружеским расположением к Зеленскому, обращался к нему с просьбами", - сказал Азаров. По его словам, "это уже прямой повод для возбуждения уголовного дела против Зеленского, потому что это - пособничество в проведении коррупционных действий".
Он также отметил, что коррупционный скандал уже влияет на возможности западного финансирования для Украины. "Он уже отражается, потому что, например, министр иностранных дел Венгрии (Петер - ред.) Сийярто заявил, что это просто маразм отправлять деньги европейских налогоплательщиков, чтобы они разворовывались коррупционным киевским режимом. Я думаю, что сейчас западные деятели взвешивают глубину этого кризиса, оценивают его", - подчеркнул Азаров.
Ранее Азаров, комментируя в интервью РИА Новости, коррупционный скандал, заявил о том, что шансы Зеленского остаться у власти на фоне коррупционных скандалов крайне малы.
Зеленский фигурирует в обвинительном заключении его соратнику Тимуру Миндичу в деле о коррупции в энергосфере, свидетельствует документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), опубликованный депутатом Рады Алексеем Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее Гончаренко сообщал, что НАБУ предъявило обвинение Миндичу по пяти статьям, в том числе отмывании средств.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Раде прокомментировали решение Зеленского не увольнять Ермака
20 ноября, 17:49
 
В миреУкраинаВенгрияРоссияВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Тимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
