На Украине есть силы, которые хотят отставки Зеленского, заявил Азаров

"У меня сомнений нет, что эти постановления будут проголосованы, только вопрос когда. И Зеленский окажется в таком положении… Если он не отправит Ермака в отставку, значит, он покровительствует всем коррупционным деяниям. Если отправит, значит, подтвердит, что он знает о коррупционных деяниях. Так что у него положение безвыходное", - продолжил Азаров.