ЕС подготовил встречное предложение к плану США по Украине, пишет Spiegel
19:49 22.11.2025 (обновлено: 19:59 22.11.2025)
ЕС подготовил встречное предложение к плану США по Украине, пишет Spiegel
ЕС подготовил встречное предложение к плану США по Украине, пишет Spiegel - РИА Новости, 22.11.2025
ЕС подготовил встречное предложение к плану США по Украине, пишет Spiegel
Европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон, пишет... РИА Новости, 22.11.2025
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дмитрий песков
большая двадцатка
евросоюз
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, большая двадцатка, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Большая двадцатка, Евросоюз
ЕС подготовил встречное предложение к плану США по Украине, пишет Spiegel

Spiegel: европейские страны направили США встречное предложение по Украине

Дональд Туск, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон
Дональд Туск, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дональд Туск, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон, пишет журнал Spiegel.
Отмечается, что главные европейские государства, а также Япония и Канада отклоняют американский план урегулирования по Украине в его нынешнем виде.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США
Вчера, 14:18
"С вечера пятницы… европейские союзники Украины работали над встречным предложением к американскому плану. На полях саммита G20 главы государств и правительств провели консультации. По имеющимся данным, теперь подготовлен собственный рабочий документ, который уже направлен в Вашингтон. Он представляет собой переработанную версию 28 пунктов Трампа", - отмечает издание.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп назвал крайний срок для принятия Киевом нового плана
Вчера, 02:42
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковБольшая двадцаткаЕвросоюз
 
 
