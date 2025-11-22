Рейтинг@Mail.ru
США хотят в короткий срок обсудить с Россией мирный план, сообщает CNN - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056829285.html
США хотят в короткий срок обсудить с Россией мирный план, сообщает CNN
США хотят в короткий срок обсудить с Россией мирный план, сообщает CNN - РИА Новости, 22.11.2025
США хотят в короткий срок обсудить с Россией мирный план, сообщает CNN
США планируют в короткий срок организовать встречу с представителями Российской Федерации для обсуждения предложений по мирному плану урегулирования конфликта... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:42:00+03:00
2025-11-22T18:42:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045191747_0:137:3152:1910_1920x0_80_0_0_7bb72730b7303178bf9364986c5bf7c1.jpg
https://ria.ru/20251122/ryabkov-2056788551.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045191747_1001:350:3152:1963_1920x0_80_0_0_3fb9d3e79d133b4c7771f26ddd319bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин
США хотят в короткий срок обсудить с Россией мирный план, сообщает CNN

CNN: США рассчитывают быстро организовать встречу с РФ по мирному плану

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНеделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН
Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. США планируют в короткий срок организовать встречу с представителями Российской Федерации для обсуждения предложений по мирному плану урегулирования конфликта на Украине, заявил американский чиновник на условиях анонимности.
"(Встреча - ред.) случится быстро", - сообщил он телеканалу CNN.
При этом представитель американских властей добавил, что в Женеве переговоры Вашингтона и Москвы не планируются, однако отказался комментировать возможную дату и место такой встречи.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что предложение США может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Рябков допустил проведение встречи Путина и Трампа
Вчера, 13:03
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала