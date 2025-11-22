https://ria.ru/20251122/ukraina-2056829285.html
США хотят в короткий срок обсудить с Россией мирный план, сообщает CNN
США хотят в короткий срок обсудить с Россией мирный план, сообщает CNN - РИА Новости, 22.11.2025
США хотят в короткий срок обсудить с Россией мирный план, сообщает CNN
США планируют в короткий срок организовать встречу с представителями Российской Федерации для обсуждения предложений по мирному плану урегулирования конфликта... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:42:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
США хотят в короткий срок обсудить с Россией мирный план, сообщает CNN
