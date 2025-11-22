Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 22.11.2025 (обновлено: 18:44 22.11.2025)
Западу следует признать свой провал на Украине, поскольку он не смог нанести поражение России, считает ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 22.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении
Боевая работа расчета САУ 2С7 "Пион" 45-й артбригады на Купянском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Западу следует признать свой провал на Украине, поскольку он не смог нанести поражение России, считает ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Никакого "стратегического поражения" России не будет, поэтому пришло время признать реальность катастрофического провала украинского проекта", — подчеркнул Боуз.
Если Украина не намерена прекращать боевые действия, это будет значить только одно — Россия тоже продолжит сражаться, заключил журналист.
На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что Россию в целом устраивает нынешнее положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО в ходе вооруженной борьбы, но Москва готова и к мирным переговорам.
