"Поражения не будет". Журналист раскрыл итоги конфликта на Украине
"Поражения не будет". Журналист раскрыл итоги конфликта на Украине
Западу следует признать свой провал на Украине, поскольку он не смог нанести поражение России, считает ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T18:36:00+03:00
Журналист Боуз заявил, что Запад на Украине не смог нанести поражение России