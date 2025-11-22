Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 22.11.2025
Орбан заявил о переломном моменте для Европы из-за конфликта на Украине
Орбан заявил о переломном моменте для Европы из-за конфликта на Украине

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украинский конфликт привел Европу к историческому переломному моменту для континента, ей нужно определиться, выбрать ли мирную инициативу президента США Дональда Трампа по Украине или возможное столкновение с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В своей публикации в соцсети X политик подчеркнул роль Трампа в разрешении конфликта на Украине. По его словам, конфликт на Украине "привел Европу к историческому поворотному моменту".
"Президент Трамп не оставил попыток установить мир на Украине", - говорится в сообщении Орбана в соцсети X.
По словам премьера, теперь Европе предстоит выбирать между двумя путями. Согласно первому варианту, европейцы могли бы "выйти из этого тупика" и все, включая "брюссельских бюрократов" могли бы объединиться вокруг мирной инициативы Трампа.
"Другой путь ведёт прямиком к войне. Если европейские лидеры, выступающие за войну, продолжат вливать деньги и оружие в Украину без поддержки США, они проложат путь к европейско-российскому конфликту. Европа слишком хорошо знает, куда ведёт этот путь, и последствия были трагическими", - говорится в сообщении Орбана.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
США принуждают Украину согласиться на сделку, сообщает Guardian
Вчера, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаСШАДональд ТрампВиктор ОрбанСанкции в отношении России
 
 
