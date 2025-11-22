Рейтинг@Mail.ru
Спецсаммит ЕС по урегулированию на Украине пройдет 24 ноября - РИА Новости, 22.11.2025
17:25 22.11.2025
Спецсаммит ЕС по урегулированию на Украине пройдет 24 ноября
Спецсаммит ЕС по урегулированию на Украине пройдет 24 ноября
Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что он созывает 24 ноября в Луанде (Ангола) специальный саммит стран ЕС по украинскому урегулированию на фоне плана США. РИА Новости, 22.11.2025
в мире
украина
евросовет
антониу кошта
евросоюз
луанда
ангола
украина
луанда
ангола
в мире, украина, евросовет, антониу кошта, евросоюз, луанда, ангола
В мире, Украина, Евросовет, Антониу Кошта, Евросоюз, Луанда, Ангола
Спецсаммит ЕС по урегулированию на Украине пройдет 24 ноября

Спецсаммит ЕС по украинскому урегулированию пройдет 24 ноября в Анголе

Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 22 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что он созывает 24 ноября в Луанде (Ангола) специальный саммит стран ЕС по украинскому урегулированию на фоне плана США.
"Я пригласил лидеров всех 27 стран ЕС на специальный саммит по Украине в Луанде в рамках саммита ЕС-Афросоюз в понедельник", - написал он в сети X.
