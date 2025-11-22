https://ria.ru/20251122/ukraina-2056819437.html
Спецсаммит ЕС по урегулированию на Украине пройдет 24 ноября
Спецсаммит ЕС по урегулированию на Украине пройдет 24 ноября - РИА Новости, 22.11.2025
Спецсаммит ЕС по урегулированию на Украине пройдет 24 ноября
Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что он созывает 24 ноября в Луанде (Ангола) специальный саммит стран ЕС по украинскому урегулированию на фоне плана США. РИА Новости, 22.11.2025
В мире, Украина, Евросовет, Антониу Кошта, Евросоюз, Луанда, Ангола
Спецсаммит ЕС по урегулированию на Украине пройдет 24 ноября
Спецсаммит ЕС по украинскому урегулированию пройдет 24 ноября в Анголе