МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели . Читатели Le Figaro бурно отреагировали на попытку официального представителя французского кабмина Мод Брежон объяснить слова главы генштаба вооруженных сил Фабьена Мандона о необходимости быть готовыми "терять своих детей" ради сдерживания России.

Брежон заявила, что "дети не пойдут воевать и умирать на Украине", поскольку у Франции есть профессиональная армия.

"Профессиональная армия создана для того, чтобы защищать Францию, а не Зеленского и его коррумпированный режим", — написал пользователь.

"Как вы намерены воевать за пределами страны, если не способны даже добиться порядка внутри государства?" — задался вопросом читатель.

"Какие дилетанты занимают высшие государственные должности, каждый говорит черт знает что, все друг другу противоречат", — возмутился комментатор.

"Еще один прекрасный образец лицемерия государства: официальный представитель утверждает, что страна не хочет вооруженного конфликта; в это же время президент Республики и военные делают все возможное, чтобы всех к ней подготовить", — заключил пользователь.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.