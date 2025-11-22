Рейтинг@Mail.ru
16:41 22.11.2025
На Западе отреагировали на идею отправки войск на Украину
в мире
россия
франция
украина
владимир путин
нато
санкции в отношении россии
в мире, россия, франция, украина, владимир путин, нато, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Франция, Украина, Владимир Путин, НАТО, Санкции в отношении России

На Западе отреагировали на идею отправки войск на Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский военнослужащий
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Читатели Le Figaro бурно отреагировали на попытку официального представителя французского кабмина Мод Брежон объяснить слова главы генштаба вооруженных сил Фабьена Мандона о необходимости быть готовыми "терять своих детей" ради сдерживания России.

Брежон заявила, что "дети не пойдут воевать и умирать на Украине", поскольку у Франции есть профессиональная армия.

Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Правительство Франции ответило на слова главы генштаба о войне
21 ноября, 13:16
"Профессиональная армия создана для того, чтобы защищать Францию, а не Зеленского и его коррумпированный режим", — написал пользователь.
"Как вы намерены воевать за пределами страны, если не способны даже добиться порядка внутри государства?" — задался вопросом читатель.
Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Заявление французского генерала о России вызвало изумление на Западе
21 ноября, 10:59
"Какие дилетанты занимают высшие государственные должности, каждый говорит черт знает что, все друг другу противоречат", — возмутился комментатор.
"Еще один прекрасный образец лицемерия государства: официальный представитель утверждает, что страна не хочет вооруженного конфликта; в это же время президент Республики и военные делают все возможное, чтобы всех к ней подготовить", — заключил пользователь.
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Ради Зеленского". Французы жестко ответили главе Генштаба на слова о войне
20 ноября, 17:25
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Французский флаг во время учений - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Глава МО Франции объяснила слова главы генштаба о готовности терять детей
20 ноября, 18:02
