ГБР Украины отвергло обвинения в причастности к делу Миндича

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Фигуранты по скандальному коррупционному делу, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, не оказывали давления и влияния на сотрудников государственного бюро расследований (ГБР) Украины, сообщили в субботу в ГБР.

Украинское издание " Страна.ua " 12 ноября сообщало, что ГБР может быть причастно к делу о коррупции, в котором фигурирует Миндич

"Следователями проверена информация, обнародованная медиа, в частности относительно возможного получения неправомерной выгоды отдельными работниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований; возможного давления на отдельных должностных лиц; возможного проведения обысков "по заказу" фигурантов уголовного производства по так называемому "делу Мидас", расследование которого ведет НАБУ ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

Там же уточнили, что в рамках дела на данный момент допрошено уже более 30 человек, проведено 12 опознаний по фотоснимкам, направлено 19 запросов. Также выяснилось, что посещение некоторыми фигурантами дела НАБУ здания ГБР было связано с другими уголовными делами.

"По результатам расследования установлено: никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников ГБР не осуществлялось, любые действия по просьбе фигурантов дела НАБУ не совершались. Относительно упомянутых в СМИ "пленках", где фигурирует ГБР, — информация о любом влиянии на работников бюро не подтверждается. Анализ имеющихся в основе массовой информации диалогов указывает лишь на желание фигурантов получить доступ к следственным органам, а не на реальные факты влияния или достигнутые договоренности", - добавили в госбюро.

В ГБР отметили, что о результатах расследования доложено председателю временной следственной комиссии при Верховной раде . Досудебное расследование продолжается.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.