ГБР Украины отвергло обвинения в причастности к делу Миндича - РИА Новости, 22.11.2025
16:28 22.11.2025
ГБР Украины отвергло обвинения в причастности к делу Миндича
Фигуранты по скандальному коррупционному делу, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, не оказывали давления и влияния на...
в мире
украина
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
энергоатом
украина
в мире, украина, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
ГБР Украины отвергло обвинения в причастности к делу Миндича

ГБР Украины: фигуранты по делу Миндича не оказывали давления на сотрудников бюро

© Фото : НАБУОбыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : НАБУ
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Фигуранты по скандальному коррупционному делу, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, не оказывали давления и влияния на сотрудников государственного бюро расследований (ГБР) Украины, сообщили в субботу в ГБР.
Украинское издание "Страна.ua" 12 ноября сообщало, что ГБР может быть причастно к делу о коррупции, в котором фигурирует Миндич.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СМИ: посол ЕС помогла притормозить публикацию записей по делу Миндича
21 ноября, 19:40
"Следователями проверена информация, обнародованная медиа, в частности относительно возможного получения неправомерной выгоды отдельными работниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований; возможного давления на отдельных должностных лиц; возможного проведения обысков "по заказу" фигурантов уголовного производства по так называемому "делу Мидас", расследование которого ведет НАБУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Там же уточнили, что в рамках дела на данный момент допрошено уже более 30 человек, проведено 12 опознаний по фотоснимкам, направлено 19 запросов. Также выяснилось, что посещение некоторыми фигурантами дела НАБУ здания ГБР было связано с другими уголовными делами.
"По результатам расследования установлено: никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников ГБР не осуществлялось, любые действия по просьбе фигурантов дела НАБУ не совершались. Относительно упомянутых в СМИ "пленках", где фигурирует ГБР, — информация о любом влиянии на работников бюро не подтверждается. Анализ имеющихся в основе массовой информации диалогов указывает лишь на желание фигурантов получить доступ к следственным органам, а не на реальные факты влияния или достигнутые договоренности", - добавили в госбюро.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию, пишут СМИ
18 ноября, 22:22
В ГБР отметили, что о результатах расследования доложено председателю временной следственной комиссии при Верховной раде. Досудебное расследование продолжается.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Украинский десантный корабль Юрий Олефиренко - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
НАБУ рассказало о коррупционной схеме по незаконной продаже морского флота
21 ноября, 22:00
 
