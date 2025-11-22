https://ria.ru/20251122/ukraina-2056810404.html
На Украине Цукермана обвинили в создании преступного общества
На Украине Цукермана обвинили в создании преступного общества - РИА Новости, 22.11.2025
На Украине Цукермана обвинили в создании преступного общества
Главный финансист Тимура Миндича Александр Цукерман объявлен в розыск на Украине по статьям "легализация имущества, полученного преступным путем" и "руководство РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22
2025-11-22T16:05:00+03:00
2025-11-22T16:05:00+03:00
На Украине Цукермана обвинили в создании преступного общества
Цукермана обвинили в создании ОПГ и легализации преступного имущества
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Главный финансист Тимура Миндича Александр Цукерман объявлен в розыск на Украине по статьям "легализация имущества, полученного преступным путем" и "руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней", говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Статьи обвинения: ст. 255 ч. 1, ст. 209 ч. 3", - говорится в материалах дела.
Статья 255, пункт 1 УК Украины
- Создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Статья 209 УК Украины - это "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Пункт 3 подразумевает действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, они наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.