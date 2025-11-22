На Украине Цукермана обвинили в создании преступного общества

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Главный финансист Тимура Миндича Александр Цукерман объявлен в розыск на Украине по статьям "легализация имущества, полученного преступным путем" и "руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней", говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Статья 209 УК Украины - это "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Пункт 3 подразумевает действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, они наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.