На Украине Цукермана обвинили в создании преступного общества - РИА Новости, 22.11.2025
16:05 22.11.2025
На Украине Цукермана обвинили в создании преступного общества
На Украине Цукермана обвинили в создании преступного общества - РИА Новости, 22.11.2025
На Украине Цукермана обвинили в создании преступного общества
Главный финансист Тимура Миндича Александр Цукерман объявлен в розыск на Украине по статьям "легализация имущества, полученного преступным путем" и "руководство РИА Новости, 22.11.2025
украина, в мире
Украина, В мире
На Украине Цукермана обвинили в создании преступного общества

Цукермана обвинили в создании ОПГ и легализации преступного имущества

© Фото : НАБУОбыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : НАБУ
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Главный финансист Тимура Миндича Александр Цукерман объявлен в розыск на Украине по статьям "легализация имущества, полученного преступным путем" и "руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней", говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Статьи обвинения: ст. 255 ч. 1, ст. 209 ч. 3", - говорится в материалах дела.
Статья 255, пункт 1 УК Украины - Создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Статья 209 УК Украины - это "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Пункт 3 подразумевает действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, они наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
"Лучше только Миндич". Медведев оценил делегацию Киева на переговоры с США
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
