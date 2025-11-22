Рейтинг@Mail.ru
Миндича подозревают в создании преступного сообщества - РИА Новости, 22.11.2025
15:51 22.11.2025
Миндича подозревают в создании преступного сообщества
Миндича подозревают в создании преступного сообщества - РИА Новости, 22.11.2025
Миндича подозревают в создании преступного сообщества
Приближенный Владимира Зеленского Тимур Миндич объявлен на Украине в розыск по статьям "легализация" имущества, полученного преступным путем", "создание... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T15:51:00+03:00
2025-11-22T15:51:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
дело миндича
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056808058.html
украина
в мире, украина, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Миндича подозревают в создании преступного сообщества

Миндича подозревают в создании преступного сообщества и легализации имущества

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Приближенный Владимира Зеленского Тимур Миндич объявлен на Украине в розыск по статьям "легализация" имущества, полученного преступным путем", "создание преступного сообщества", "вмешательство в деятельность государственного деятеля", говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Статьи обвинения: ст. 209 ч. 3, ст. 255 ч. 1, ст. 344 ч. 1", - говорится в материалах дела.
Статья 209 УК Украины это "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем". Пункт 3 подразумевает действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, они наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Статья 255, пункт 1 УК Украины - Создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями – наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Статья 344 - "Вмешательство в деятельность государственного деятеля", в том числе президента Украины, председателя Верховной рады, премьер-министра и так далее. Наказывается штрафом от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.
