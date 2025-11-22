Миндича подозревают в создании преступного сообщества

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Приближенный Владимира Зеленского Тимур Миндич объявлен на Украине в розыск по статьям "легализация" имущества, полученного преступным путем", "создание преступного сообщества", "вмешательство в деятельность государственного деятеля", говорится в материалах украинских органов власти, которые есть в распоряжении РИА Новости.