Участники митинга в Киеве потребовали арестовать Ермака
15:44 22.11.2025 (обновлено: 15:49 22.11.2025)
Участники митинга в Киеве потребовали арестовать Ермака
в мире, украина, киев, андрей ермак, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Киев, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича
© Фото : СТРАНА.uaУчастники акции протеста за отставку Зеленского и увольнение Ермака в Киеве, Украина
Участники акции протеста за отставку Зеленского и увольнение Ермака в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : СТРАНА.ua
Участники акции протеста за отставку Зеленского и увольнение Ермака в Киеве, Украина
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Участники митинга, вышедшие на площадь Независимости в центре Киева, требуют не просто отставки, а ареста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, протестующие заявили, что будут выходить на акции каждую неделю, пока не будет выполнено их требование, сообщает издание "Страна.ua".
Ранее в субботу это же издание сообщало, что в центре Киева начался митинг за отставку Зеленского и увольнение Ермака.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Лучше только Миндич". Медведев оценил делегацию Киева на переговоры с США
Вчера, 15:16
"Акция протеста на Майдане (площадь Независимости - ред.) продолжается. Участники уже требуют не просто отставки руководителя офиса президента Андрея Ермака, а его ареста. Протестующие заявили, что будут выходить на Майдан каждую субботу в 12.00 (13.00 мск), пока Ермак, по их словам, не окажется за решёткой. Кроме того, они призывают граждан по всей стране организовывать аналогичные акции у зданий областных администраций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщал, что Зеленский не будет увольнять Ермака, несмотря на призывы некоторых депутатов из фракции "Слуга народа".
Украинский парламентарий Ирина Геращенко ранее сообщала, что партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Верховной раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова - с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Раде заявили о риске нового "майдана" на Украине
20 ноября, 13:44
 
В миреУкраинаКиевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
