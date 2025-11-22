Участники митинга в Киеве потребовали арестовать Ермака

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Участники митинга, вышедшие на площадь Независимости в центре Киева, требуют не просто отставки, а ареста главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, протестующие заявили, что будут выходить на акции каждую неделю, пока не будет выполнено их требование, сообщает издание "Страна.ua".

Ранее в субботу это же издание сообщало, что в центре Киева начался митинг за отставку Зеленского и увольнение Ермака

"Акция протеста на Майдане (площадь Независимости - ред.) продолжается. Участники уже требуют не просто отставки руководителя офиса президента Андрея Ермака, а его ареста. Протестующие заявили, что будут выходить на Майдан каждую субботу в 12.00 (13.00 мск), пока Ермак, по их словам, не окажется за решёткой. Кроме того, они призывают граждан по всей стране организовывать аналогичные акции у зданий областных администраций", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Украинский телеканал "Общественное" ранее сообщал, что Зеленский не будет увольнять Ермака, несмотря на призывы некоторых депутатов из фракции "Слуга народа".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.