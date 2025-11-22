https://ria.ru/20251122/ukraina-2056804308.html
НАБУ объявило в розыск бизнесмена Миндича
украина
НАБУ объявило в розыск бизнесмена Миндича
НАБУ объявило в розыск бизнесмена Миндича и его финансиста Цукермана
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, свидетельствуют базы данных украинского МВД.
Согласно опубликованным МВД Украины данным, Миндич и Цукерман считаются пропавшими с 20 ноября 2025 года. Они отображаются в разделе "лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования".
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергет