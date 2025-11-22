НАБУ объявило в розыск бизнесмена Миндича

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана, свидетельствуют базы данных украинского МВД.

Согласно опубликованным МВД Украины данным, Миндич и Цукерман считаются пропавшими с 20 ноября 2025 года. Они отображаются в разделе "лица, скрывающиеся от органов досудебного расследования".

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.