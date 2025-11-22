Украина проведет с США консультации по мирному плану, заявил Умеров

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что консультации по предложенному США плану по урегулированию на Украине пройдут в Швейцарии.

Умеров изначально опубликовал пост, в котором заявил, что консультации по урегулированию будут проводится с участием европейских партнеров. Однако позднее он отредактировал сообщение, оставив в нем лишь американских чиновников.