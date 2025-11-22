Рейтинг@Mail.ru
Украина проведет с США консультации по мирному плану, заявил Умеров
14:59 22.11.2025 (обновлено: 16:44 22.11.2025)
Украина проведет с США консультации по мирному плану, заявил Умеров
Украина проведет с США консультации по мирному плану, заявил Умеров
2025
Украина проведет с США консультации по мирному плану, заявил Умеров

Умеров: консультации по предложенному США плану по Украине пройдут в Швейцарии

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что консультации по предложенному США плану по урегулированию на Украине пройдут в Швейцарии.
Ранее в субботу в офисе Владимира Зеленского сообщали, что консультации по урегулированию на Украине состоятся на днях.
"На днях в Швейцарии начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Умеров изначально опубликовал пост, в котором заявил, что консультации по урегулированию будут проводится с участием европейских партнеров. Однако позднее он отредактировал сообщение, оставив в нем лишь американских чиновников.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В пятницу в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что план президента США Дональда Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. При этом он отметил, что на данный момент этот план предметно не обсуждается с РФ, предположив, что американской стороне не удается заручиться согласием Киева, который находится в иллюзиях и надеется нанести стратегическое поражение России. Путин добавил, что у Украины нет объективной информации о реальном положении дел на поле боя.
