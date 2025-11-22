На Украине заморозили расследование по делу Миндича, считает Шарий

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что киевский режим заморозил расследование по делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич.

Как написал Шарий в своем Telegram-канале , по его "информации, все расследования по коррупции Зеленского и его окружения на период переговоров замораживаются". При этом он не уточнил, о каких "переговорах" идет речь. "Также не будет подозрения (главе офиса Зеленского Андрею – ред.) Ермаку и (секретарю совета нацбезопасности и обороны ( СНБО ) Рустему – ред.) Умерову. Все это происходит под гарантией неких "европейских послов". Я подозреваю, постаралась посол Евросоюза на Украине", - считает он.

Он предполагает, что европейские кураторы киевского режима, который занимался мародерством, боятся, что НАБУ выйдет и на их след.

Украинское издание " Страна.ua " со ссылкой на источник во фракции правящей партии "Слуга народа" ранее заявляло, что в Верховной раде считают, что приостановка публикации новых записей по коррупционному скандалу в украинской энергетике связана с позицией посла ЕС Катарины Матерновой, которая боится новых "майданов".

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.