СМИ сообщили Украине плохие новости из-за США

«

"Альтернативы плану гораздо хуже, особенно для Украины, которая потрясена внутренними кризисами, балансирует на грани экономического коллапса и сталкивается с мрачной ситуацией на поле боя на Донбассе и некоторых районах юго-востока страны", — говорится в публикации.