Азаров сравнил ТЦК с уличными громилами

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украинские силовики, которые насильно мобилизируют граждан на Украине, действуют совершенно незаконно, как уличные громилы, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
"Вот вы идете в каком-то темном переулке, и выходят два громилы. Что вы будете делать? Убегать или вступать с ними в драку? Наверное, если ноги позволят, убежите. Вот так же народ Украины имеет дело с такими же громилами, которые его зажали. Вы разве не слышали, как мужчин мобилизуют в армию? На улице хватают, избивают, "запихивают в бусики" и тут же отправляют на фронт. Это что, в каком законе так написано, что можно делать?" - возмутился он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан
