Азаров сравнил ТЦК с уличными громилами
04:11 22.11.2025
Азаров сравнил ТЦК с уличными громилами
Азаров сравнил ТЦК с уличными громилами
Украинские силовики, которые насильно мобилизируют граждан на Украине, действуют совершенно незаконно, как уличные громилы, заявил в интервью РИА Новости бывший
Дарья Буймова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032957267_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_bb8ea09a97c464e35eaa23151c25f08a.jpg
украина, николай азаров (политик), дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Украина, Николай Азаров (политик), Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
© Фото : соцсетиАкция протеста против ТЦК в Виннице
Акция протеста против ТЦК в Виннице. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Украинские силовики, которые насильно мобилизируют граждан на Украине, действуют совершенно незаконно, как уличные громилы, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
"Вот вы идете в каком-то темном переулке, и выходят два громилы. Что вы будете делать? Убегать или вступать с ними в драку? Наверное, если ноги позволят, убежите. Вот так же народ Украины имеет дело с такими же громилами, которые его зажали. Вы разве не слышали, как мужчин мобилизуют в армию? На улице хватают, избивают, "запихивают в бусики" и тут же отправляют на фронт. Это что, в каком законе так написано, что можно делать?" - возмутился он.
