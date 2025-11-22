https://ria.ru/20251122/ukraina-2056736211.html
В разведке Украины оценили последствия затягивания конфликта, пишут СМИ
22.11.2025
В разведке Украины оценили последствия затягивания конфликта, пишут СМИ
Затягивание украинского конфликта не улучшит переговорные позиции Украины, пишет журнал Economist со ссылкой на источник в украинской разведке. РИА Новости, 22.11.2025
Economist: разведка Украины думает, что затягивание конфликта не поможет Киеву
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Затягивание украинского конфликта не улучшит переговорные позиции Украины, пишет журнал Economist
со ссылкой на источник в украинской разведке.
"Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? К тому моменту предполагаемая сделка не станет лучше", - приводит журнал слова источника в украинской разведке.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.