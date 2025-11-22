Киев превратил FPV-дроны в преднамеренное оружие, заявил Мирошник

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Киев превратил FPV-дроны в "преднамеренное оружие", 75-80% пострадавших гражданских сегодня - это жертвы БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.