Киев превратил FPV-дроны в преднамеренное оружие, заявил Мирошник

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Киев превратил FPV-дроны в "преднамеренное оружие", 75-80% пострадавших гражданских сегодня - это жертвы БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Семьдесят пять - восемьдесят процентов пострадавших гражданских сегодня - это жертвы БПЛА: либо это напрямую человека просто атаковали, и он был убит прямым ударом беспилотника, или нанесли удар по транспорту. Бьют и по детям. На позапрошлой неделе в Ильинке дрон атаковал двор частного дома, четверо детей получили ранения", - рассказал Мирошник в интервью aif.ru.
По его словам, Киев превратил FPV-беспилотники "в главный бич для людей". Дроны стали "оружием преднамеренных ударов", поскольку операторы видят, по кому эти удары наносят.
"Поэтому атаки беспилотников нельзя считать непреднамеренными. Они бьют по гражданским автомобилям, по автобусам, в Горловке даже по трамваям, а трамвай тяжело перепутать с танком", - подчеркнул Мирошник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18