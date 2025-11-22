Рейтинг@Mail.ru
Киев превратил FPV-дроны в преднамеренное оружие, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:49 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/ukraina-2056733650.html
Киев превратил FPV-дроны в преднамеренное оружие, заявил Мирошник
Киев превратил FPV-дроны в преднамеренное оружие, заявил Мирошник - РИА Новости, 22.11.2025
Киев превратил FPV-дроны в преднамеренное оружие, заявил Мирошник
Киев превратил FPV-дроны в "преднамеренное оружие", 75-80% пострадавших гражданских сегодня - это жертвы БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T00:49:00+03:00
2025-11-22T00:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
горловка
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_83479bcd7df4ff831b374e95524a17ac.jpg
https://ria.ru/20251121/dron-2056693841.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_300857c529d78ca0572150c9f430c0c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, горловка, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Горловка, Родион Мирошник
Киев превратил FPV-дроны в преднамеренное оружие, заявил Мирошник

Мирошник: Киев превратил FPV-беспилотники в главный бич для мирных жителей

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Киев превратил FPV-дроны в "преднамеренное оружие", 75-80% пострадавших гражданских сегодня - это жертвы БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Семьдесят пять - восемьдесят процентов пострадавших гражданских сегодня - это жертвы БПЛА: либо это напрямую человека просто атаковали, и он был убит прямым ударом беспилотника, или нанесли удар по транспорту. Бьют и по детям. На позапрошлой неделе в Ильинке дрон атаковал двор частного дома, четверо детей получили ранения", - рассказал Мирошник в интервью aif.ru.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибла супружеская пара
Вчера, 19:04
По его словам, Киев превратил FPV-беспилотники "в главный бич для людей". Дроны стали "оружием преднамеренных ударов", поскольку операторы видят, по кому эти удары наносят.
"Поэтому атаки беспилотников нельзя считать непреднамеренными. Они бьют по гражданским автомобилям, по автобусам, в Горловке даже по трамваям, а трамвай тяжело перепутать с танком", - подчеркнул Мирошник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияГорловкаРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала