В Саратовской области отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 22.11.2025
08:58 22.11.2025
В Саратовской области отменили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА отменена на территории Саратовской области, сообщили жителям региона через приложение МЧС России.
2025-11-22T08:58:00+03:00
2025-11-22T08:58:00+03:00
безопасность
саратовская область
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
саратовская область
россия
Новости
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Fotolia / ffly
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
САРАТОВ, 22 ноя - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена на территории Саратовской области, сообщили жителям региона через приложение МЧС России.
"Отбой угрозы атаки беспилотников на территории Саратовской области 22.11.2025. Возвращайтесь к месту работы или проживания. Будьте внимательны!", - говорится в экстренной информации, полученной саратовцами.
Об угрозе беспилотников губернатор Роман Бусаргин сообщил в 3.14 мск. Она сохранялась на протяжении пяти часов. По данным министерства обороны РФ, за ночь над территорией Саратовской области было сбито 15 беспилотников ВСУ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
