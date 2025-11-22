Рейтинг@Mail.ru
Участники саммита G20 призвали расширить Совбез ООН
15:37 22.11.2025
Участники саммита G20 призвали расширить Совбез ООН
Участники саммита G20 призвали расширить Совбез ООН
в мире, африка, латинская америка, оон
В мире, Африка, Латинская Америка, ООН
Участники саммита G20 призвали расширить Совбез ООН

© Getty Images / Leon NealОткрытие саммита лидеров "Группы двадцати" в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025
Открытие саммита лидеров "Группы двадцати" в Йоханнесбурге, ЮАР. 22 ноября 2025
ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноя - РИА Новости. Участники саммита G20 призвали расширить Совет Безопасности ООН за счет стран Африки, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, следует из текста декларации, оказавшейся в распоряжении РИА Новости.
В документе участники призвали реформировать Совбез с помощью реформы, которая должна привести его к реалиям и требованиями XXI века. Отмечается, что реформа сделает ведомство более представительным, "инклюзивным, эффективным, действенным, демократичным и подотчетным", а также более прозрачным для всех членов ООН.
"Мы призываем к расширению состава Совета Безопасности, что позволит улучшить представительство недостаточно представленных и непредставленных регионов и групп, таких как Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка и Карибский бассейн", - говорится в тексте декларации.
Лидеры G20 пообещали сотрудничать при председательстве США в 2026 году
