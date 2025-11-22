Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести ГОСТ на тюбинги - РИА Новости, 22.11.2025
22:18 22.11.2025
В Госдуме предложили ввести ГОСТ на тюбинги
В Госдуме предложили ввести ГОСТ на тюбинги - РИА Новости, 22.11.2025
В Госдуме предложили ввести ГОСТ на тюбинги
ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки может появиться в России зимой, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства,... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T22:18:00+03:00
2025-11-22T22:18:00+03:00
общество
россия
татьяна буцкая
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
госдума рф
россия
общество, россия, татьяна буцкая, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести ГОСТ на тюбинги

Депутат Буцкая: зимой в России могут ввести ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди катаются на тюбинге
Люди катаются на тюбинге - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Люди катаются на тюбинге . Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки может появиться в России зимой, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"В рамках технического комитета по безопасным детским площадкам мы разработали ГОСТ на тюбинги. Из данного ГОСТа следует, что у нас все тюбинги и тюбинговые горки будут классифицированы. Под каждый вид тюбинговой горки будет разрешен определенный вид тюбинга", - сказала Буцкая.
Парламентарий подчеркнула, что разработанный ГОСТ предусматривает маркировку как самих тюбингов, так и горок для их использования, что гарантирует безопасность эксплуатации зимнего инвентаря.
Буцкая уточнила, что, как только данный ГОСТ будет утвержден, то он будет направлен в Росстандарт, где уже будет принято решение о вступлении документа в силу.
"В среднем ГОСТы вступают в силу через полгода после их принятия. Поскольку через полгода будет уже лето, то мы обратимся к Антону Павловичу Шалаеву (глава Росстандарта - ред.) с тем, чтобы данный ГОСТ вступил в силу в особом порядке, то есть с момента его подписания, чтобы уже в этом году, этой зимой мы спасли жизни детей", - заключила она.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Тынде подросток на "ватрушке" влетел в остановку и получил травмы
ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Госдума РФ
 
 
