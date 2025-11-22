https://ria.ru/20251122/tyubingi-2056855960.html
В Госдуме предложили ввести ГОСТ на тюбинги
В Госдуме предложили ввести ГОСТ на тюбинги
В Госдуме предложили ввести ГОСТ на тюбинги
ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки может появиться в России зимой, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства,... РИА Новости, 22.11.2025
россия
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ГОСТ на тюбинги и тюбинговые горки может появиться в России зимой, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"В рамках технического комитета по безопасным детским площадкам мы разработали ГОСТ на тюбинги. Из данного ГОСТа следует, что у нас все тюбинги и тюбинговые горки будут классифицированы. Под каждый вид тюбинговой горки будет разрешен определенный вид тюбинга", - сказала Буцкая
Парламентарий подчеркнула, что разработанный ГОСТ предусматривает маркировку как самих тюбингов, так и горок для их использования, что гарантирует безопасность эксплуатации зимнего инвентаря.
Буцкая уточнила, что, как только данный ГОСТ будет утвержден, то он будет направлен в Росстандарт
, где уже будет принято решение о вступлении документа в силу.
"В среднем ГОСТы вступают в силу через полгода после их принятия. Поскольку через полгода будет уже лето, то мы обратимся к Антону Павловичу Шалаеву (глава Росстандарта - ред.) с тем, чтобы данный ГОСТ вступил в силу в особом порядке, то есть с момента его подписания, чтобы уже в этом году, этой зимой мы спасли жизни детей", - заключила она.