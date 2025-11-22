Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции рассказал о возможной отправке военных в Газу - РИА Новости, 22.11.2025
09:26 22.11.2025
Глава МИД Турции рассказал о возможной отправке военных в Газу
Турция готова направить военных в Газу при наличии "необходимых условий", переговоры по этому вопросу идут, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 22.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. Турция готова направить военных в Газу при наличии "необходимых условий", переговоры по этому вопросу идут, заявил глава МИД Хакан Фидан.
"При наличии необходимых условий Турция готова направить войска. Присутствие турецких военных в составе миротворческих сил имеет большое значение для международного сообщества, в первую очередь для США. Переговоры по этим вопросам продолжаются", - приводит слова Фидана газета Turkiye.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
