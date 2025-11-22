Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали чаще ездить в Турцию, заявил президент РСТ - РИА Новости, 22.11.2025
Туризм
 
04:27 22.11.2025
Россияне стали чаще ездить в Турцию, заявил президент РСТ
Россияне стали чаще ездить в Турцию, заявил президент РСТ - РИА Новости, 22.11.2025
Россияне стали чаще ездить в Турцию, заявил президент РСТ
Турция вновь стала самой популярной из стран, которые россияне выбирали для путешествия - в 2025 году это направление остается приоритетным с точки зрения... РИА Новости, 22.11.2025
туризм
египет
турция
абхазия
российский союз туриндустрии (рст)
туризм
египет
турция
абхазия
египет, турция, абхазия, российский союз туриндустрии (рст), туризм
Туризм, Египет, Турция, Абхазия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Туризм
Россияне стали чаще ездить в Турцию, заявил президент РСТ

Президент РСТ назвал страны, которые выбирали россияне для отдыха в 2025 году

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Турция вновь стала самой популярной из стран, которые россияне выбирали для путешествия - в 2025 году это направление остается приоритетным с точки зрения транспортной доступности, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
"Здесь, безусловно, надо назвать первую и самую любимую страну - это Турция. На протяжении многих лет это направление является приоритетным для россиян, в первую очередь, с точки зрения ее транспортной доступности. Несмотря на то, что в этом году мы фиксировали рост цен на зарубежный отдых, но он скомпенсировался укрепившимся рублем, поэтому Турция по-прежнему в топе самых популярных", - сказал Уманский.
Вторым по популярности направлением является Абхазия - хотя многие туристы, отметил глава РСТ, воспринимают его внутренним из-за близости расположения.
На третьем месте - Египет, а на четвертом - Таиланд. "Конечно, это Египет - несмотря на то, что лето не сезон Египта, но оно очень доступное по стоимости, поэтому Египет традиционно занимает строчку рейтинга", - добавил Уманский.
Он отметил, что в этом году укрепление рубля положительно повлияло на восстановление выездного туризма - оно сделало зарубежные предложения более доступными для россиян.
Глава РСТ прогнозирует, что в следующем году ситуация изменится в пользу внутреннего туризма: "Думаю, что все-таки нам стоит ожидать постепенное на дистанции ослабление рубля - по крайней мере, все об этом говорят и все этого ждут. Это укрепит позицию внутреннего производителя во всех сферах, и в туризме в том числе".
Туризм Египет Турция Абхазия Российский союз туриндустрии (РСТ) Туризм
 
 
