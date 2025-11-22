Россияне стали чаще ездить в Турцию, заявил президент РСТ

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Турция вновь стала самой популярной из стран, которые россияне выбирали для путешествия - в 2025 году это направление остается приоритетным с точки зрения транспортной доступности, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он отметил, что в этом году укрепление рубля положительно повлияло на восстановление выездного туризма - оно сделало зарубежные предложения более доступными для россиян.

Глава РСТ прогнозирует, что в следующем году ситуация изменится в пользу внутреннего туризма: "Думаю, что все-таки нам стоит ожидать постепенное на дистанции ослабление рубля - по крайней мере, все об этом говорят и все этого ждут. Это укрепит позицию внутреннего производителя во всех сферах, и в туризме в том числе".