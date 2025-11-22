Рейтинг@Mail.ru
Трамп признался, что ему не за что прощать Грин - РИА Новости, 22.11.2025
22:35 22.11.2025
Трамп признался, что ему не за что прощать Грин
Трамп признался, что ему не за что прощать Грин
Президент США Дональд Трамп в субботу признался, что ему не за что прощать члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, объявившей ранее о своем... РИА Новости, 22.11.2025
Трамп признался, что ему не за что прощать Грин

Трамп признал, что ему не за что прощать уходящую в отставку конгрессвумен Грин

ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу признался, что ему не за что прощать члена палаты представителей Марджори Тейлор Грин, объявившей ранее о своем предстоящем уходе из конгресса на фоне скандала с главой государства.
"Прощать за что? Нет, я просто не был согласен с ее философией", - сказал он журналистам в Белом доме на вопрос о том, планирует он прощать Грин.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Трамп заявил, что хотел бы возвращения Грин в политику
Вчера, 21:09
Трамп добавил, что считает Грин приятной персоной.
Ранее Грин на фоне конфликта с американским президентом объявила об уходе из конгресса с 5 января 2026 года.
Грин обвиняла Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Конгрессвумен также заявляла, что с ней связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о ее безопасности.
Трамп 15 ноября заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, поскольку ее взгляды стали левыми. Президент отрекся от нее и назвал "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Грин предрекла поражение республиканцев на промежуточных выборах 2026 года
Вчера, 04:59
 
