https://ria.ru/20251122/tramp-2056845733.html
Трамп сообщил, что скоро планирует встретиться с президентом Бразилии
Трамп сообщил, что скоро планирует встретиться с президентом Бразилии - РИА Новости, 22.11.2025
Трамп сообщил, что скоро планирует встретиться с президентом Бразилии
Американский президент Дональд Трамп в субботу сообщил, что в ближайшем будущем планирует встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:36:00+03:00
2025-11-22T20:36:00+03:00
2025-11-22T20:42:00+03:00
в мире
бразилия
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045455215_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_da4246411777693dcabf789fb5c8c360.jpg
https://ria.ru/20251122/bolsonaru-2056814189.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045455215_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1caa0e30bf50ea31ad69f9f2dad6a8a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, дональд трамп, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва
Трамп сообщил, что скоро планирует встретиться с президентом Бразилии
Трамп сообщил, что в ближайшем будущем планирует встретиться с Лулой да Силвой