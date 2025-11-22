Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что скоро планирует встретиться с президентом Бразилии - РИА Новости, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 22.11.2025 (обновлено: 20:42 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/tramp-2056845733.html
Трамп сообщил, что скоро планирует встретиться с президентом Бразилии
Трамп сообщил, что скоро планирует встретиться с президентом Бразилии - РИА Новости, 22.11.2025
Трамп сообщил, что скоро планирует встретиться с президентом Бразилии
Американский президент Дональд Трамп в субботу сообщил, что в ближайшем будущем планирует встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T20:36:00+03:00
2025-11-22T20:42:00+03:00
в мире
бразилия
дональд трамп
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045455215_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_da4246411777693dcabf789fb5c8c360.jpg
https://ria.ru/20251122/bolsonaru-2056814189.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045455215_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1caa0e30bf50ea31ad69f9f2dad6a8a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, дональд трамп, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва
Трамп сообщил, что скоро планирует встретиться с президентом Бразилии

Трамп сообщил, что в ближайшем будущем планирует встретиться с Лулой да Силвой

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 ноя – РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в субботу сообщил, что в ближайшем будущем планирует встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
"Мы собираемся встретиться, я думаю, в ближайшем будущем", - сказал он в Белом доме на вопрос о встрече с президентом Бразилии.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
СМИ узнали, почему арестовали Болсонару
Вчера, 16:37
 
В миреБразилияДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала