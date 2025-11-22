Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал план по Украине неокончательным - РИА Новости, 22.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 22.11.2025 (обновлено: 22:21 22.11.2025)
Трамп назвал план по Украине неокончательным
Трамп назвал план по Украине неокончательным
в мире
россия
сша
дональд трамп
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
нато
в мире, россия, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
Трамп назвал план по Украине неокончательным

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому воевать до разрыва сердца, если ему не нравится американский план урегулирования конфликта, и подчеркнул, что этот документ не является окончательным.
"Тогда он может продолжать сражаться до разрыва своего маленького сердца", — ответил он на вопрос о том, что будет, если Зеленский не примет предложение.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Американская жестокость. Трамп лишил Зеленского последнего друга
Вчера, 08:00
Ранее газета Politico писала, что хозяин Белого дома направил министра армии Дэниела Дрисколла на Украину, чтобы тот представил план Киеву. В четверг тот провел встречу с Владимиром Зеленским, в Белом доме ее оценили положительно. Сообщалось, что после этого министр проведет брифинги с союзниками по НАТО, чтобы представить им план, разрабатываемый Вашингтоном.
Неназванный американский чиновник заявил в комментарии газете The Washington Post, что по итогам встречи стороны договорились об "агрессивных сроках" движения к заключению мира на Украине.

План США по урегулированию на Украине

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
  • заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров по плану США
Вчера, 14:18
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск;
  • отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
  • снятие санкций.
По информации агентства Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план. Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом же Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, однако она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Привет Киеву и Европе от Путина: СВО скоро закончится полной победой России
Вчера, 08:00
 
