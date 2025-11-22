Трамп назначил нового спецпредставителя по Украине, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назначил министра армии США Дэниела Дрисколла новым специальным представителем по Украине, сообщает газета The Guardian.
"Трамп назначил Дрисколла, друга и бывшего одноклассника Вэнса, своим новым специальным представителем", — пишет издание.
Телеканал Fox News получил аналогичную информацию от представителя Пентагона.
Агентство Reuters сообщало со ссылкой на четыре источника, что спецпосланник по Украине Кит Келлог планирует покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года.
Ранее газета Politico писала, что американский лидер направил Дрисколла на Украину, чтобы тот представил Киеву разрабатываемый США план по урегулированию. В четверг он провел встречу с Владимиром Зеленским, в Белом доме ее оценили положительно. Сообщалось, что после этого министр проведет брифинги с союзниками по НАТО, чтобы представить им план, разрабатываемый Вашингтоном.
Неназванный американский чиновник заявил в комментарии газете The Washington Post, что по итогам встречи стороны договорились об "агрессивных сроках" движения к заключению мира на Украине.
План США по урегулированию на Украине
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
- передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
- заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
- официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
- сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
- запрет на размещение на Украине иностранных войск;
- отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
- установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
- снятие санкций.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план. Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия киевскими властями условий его мирной сделки.
Как заявил Владимир Путин, у России есть текст американского плана, но предметно он пока не обсуждался. Президент допустил, что этот документ может быть положен в основу окончательного урегулирования. В целом же Москву устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей спецоперации с помощью оружия, однако она готова к переговорам и решению проблем мирным путем.